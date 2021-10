De Eerste Kamer heeft dinsdag een wet goedgekeurd waardoor ouders negen weken ouderschapsverlof kunnen krijgen, terwijl hun loon voor 50 procent wordt doorbetaald. Maar de senaat mikt eigenlijk op een hoger percentage.

In de Eerste Kamer werd namelijk ook een motie goedgekeurd die het kabinet oproept om die uitbetaling op te trekken naar 70 procent van het loon. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wijst naar het volgende kabinet om daarover te beslissen.

De nieuwe regeling is een derde stap in de uitbreiding van de verlofregeling na de geboorte van een kind. Sinds 2019 hebben partners recht op een volle week volledig doorbetaald loon, waar dat daarvoor slechts twee dagen was. Medio vorig jaar kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij, waarmee partners nog eens recht hebben op vijf weken extra verlof, op 70 procent van het loon. Nu komen daar dus nog negen weken ouderschapsverlof op 50 procent loon bij.

De maatregel was al eerder goedgekeurd door de Tweede Kamer en nu heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Tegelijk keurde de Eerste Kamer een motie goed om niet de helft, maar 70 procent van het salaris door te betalen in die negen weken.

In het debat daarover dinsdag in de Eerste Kamer zei Koolmees dat het demissionaire kabinet daar niet zomaar zelf over kan beslissen. Er moet namelijk "brede overeenstemming" zijn over de manier waarop die hogere kosten zullen gefinancierd worden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het "een politiek signaal naar de formatie en aan een nieuw kabinet om zich hierover te buigen".

De nieuwe ouderschapsregeling gaat 2 augustus van volgend jaar in. Ouders kunnen al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte van hun kind. Maar dat is in principe onbetaald, tenzij daar afspraken over gemaakt zijn met de werkgever.