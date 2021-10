We vallen voor aanstaande herfstvakantie weer grotendeels terug in de vakantiepatronen zoals die er voor de coronacrisis waren, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. Nu de reisadviezen stabiel zijn en veel mensen een prik op zak hebben, lonkt de zon elders in Europa of het vertrouwde vakantiehuisje nabij.

"We zien zelfs weer iets meer boekingen voor deze herfstvakantie dan in 2019", zegt Petra Kok van TUI Nederland. "Mensen die de voorjaars- of zomervakantie hebben overgeslagen, pakken nu de herfstvakantie als inhaalvakantie naar de zon."

Steven van der Heijden van Corendon zegt dat de herfstvakantie al sinds het voorjaar in trek is. "Vorig jaar moesten we gedwongen dichter bij huis blijven. Nu keert het normale gedrag weer terug." Dat beaamt Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. "We horen ook dat mensen kiezen voor een vliegvakantie naar zonnige bestemmingen, nu het weer kan."

Waar vorig jaar in de herfstvakantie amper nog een huisje in eigen land te boeken viel, is er nu nog wel keuze. Van Veen: "Dat is deels omdat we een groter aanbod hebben, maar ook omdat vakantiegangers meer keuze hebben uit andere bestemmingen."

Door corona wel nieuwe doelgroepen aangeboord

Bij Center Parcs zijn ze dik tevreden met de boekingen voor de herfstvakantie. "Wij hebben meer last gehad dan anderen van de beperkingen rond corona", zegt Marthijn Tabak. "Iedereen heeft huisjes in een bosrijke omgeving, maar wij moeten het bijvoorbeeld ook hebben van de zwemparadijzen, waar beperkingen voor golden. Nu mag alles weer."

De zegsman van Center Parcs denkt dat in coronatijd ook wel een nieuwe doelgroep, die voorheen nooit op vakantie naar een huisje in eigen land ging, is aangeboord.

"Maar het is zeker zo dat mensen nu ook weer naar het buitenland gaan. Dat zien we ook bij onze gasten. Nederlanders kiezen voor een huisje over de grens en die plekken op de Nederlandse parken worden dan weer opgevuld door Duitsers en met name Belgen." Zowel de aanbieders van vakantiehuisjes als de reisorganisaties zien het boekingsgedrag weer normaliseren.

Ultralastminuteboeken behoort tot het verleden

Volgens Van der Heijden van Corendon was het voor de reisaanbieders tot in de zomer uitdagend om vakanties in te kopen, omdat mensen pas vlak voor vertrek beslisten of ze op vakantie wilden en zo ja, waarheen. "In normale tijden zat 70 procent van de zomervakantie al volgeboekt in het voorjaar. Nu boekten mensen minder dan drie weken voor vertrek."

"Ultralastminuteboeken is eraf", zegt ook Kok van TUI. "Mensen boeken weer verder vooruit. Bij velen staat ook de kerstvakantie al op het netvlies." Dan is de keuze aan zonbestemmingen ook nog steeds wel beperkt. "We zijn ook niet de enigen die naar de Canarische Eilanden willen; dat willen de Duitsers, Belgen en Britten ook."

Natuurhuisje.nl ziet ook dat mensen verder vooruit boeken en heeft het dan zelfs al over voorjaar en zomer 2022. "Het vertrouwen is terug." Voor de herfst zijn buiten de huisjes in eigen land en de buurlanden, de Canarische Eilanden favoriet. "En ondanks de grote afstand voor een korte vakantie, toch ook wel Curaçao", besluit Van der Heijden. "Dat is een soort afgedreven Canarisch Eiland."