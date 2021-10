Nutricia bestaat dit jaar 125 jaar en om dat te vieren kondigt moederbedrijf Danone een investering in de Nutricia-fabriek in Zoetermeer aan. Daarmee moet de productiecapaciteit van medische voeding en babyhapjes opgeschroefd worden, terwijl water- en energieverbruik juist omlaaggaat.

Nutricia en Danone zetten voor de productielocatie in Zoetermeer in op een verlaging van het energieverbruik met 25 procent. De waterconsumptie moet met 50 procent worden teruggedrongen. De plannen daarvoor moeten in de komende vijf jaar gerealiseerd worden, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Welk bedrag er met deze investering gemoeid is, kan de zegspersoon niet delen. Wel dat het om een "aanzienlijk" bedrag gaat.

Met het opschroeven van de productiecapaciteit willen Nutricia en Danone in de toekomst beter in staat zijn om in te spelen op een plotselinge stijging van de vraag. "De coronacrisis heeft laten zien dat er in korte tijd veel kan veranderen, bijvoorbeeld toen een groot aantal patiënten op de ic's terechtkwam. Met de productieplannen kunnen we daar in de toekomst beter mee omgaan", aldus de woordvoerder.

"In Zoetermeer produceren we baby- en medische voedingen die we overal ter wereld verkopen. Voor consumenten betekent de investering dat we de geavanceerde producten die we ontwikkelen in ons centrum voor onderzoek en innovatie nu nog beter naar de markt kunnen brengen", zegt Liam Carmody, directeur van de fabriek in Zoetermeer.

Nutricia sluit het jubileumjaar 2021 af met de opening van een nieuw distributiecentrum bij de fabriek in het Noord-Brabantse Haps. Die staat gepland voor het lopende kwartaal.