Klanten van easyJet boeken weer meer vliegtickets nu steeds meer reisbeperkingen in Europa zijn opgeheven. De vliegmaatschappij verwacht hierdoor dit najaar op 70 procent van de capaciteit van voor de coronacrisis te zitten. Ook maakte het bedrijf bekend dat het verlies over het afgelopen jaar uitkomt tussen de 1,3 en 1,4 miljard euro.

EasyJet meldt dat het aantal boekingen duidelijk stijgt, zowel bij zonvakanties naar bijvoorbeeld Turkije en Egypte als bij zakenreizen. Wel merkt het bedrijf dat klanten pas kort voor de reis een boeking doen.

In de laatste drie maanden van dit jaar verwacht de budgetvlieger ongeveer 30 procent minder vluchten uit te voeren dan in dezelfde periode in 2019, toen van de coronacrisis nog geen sprake was.

EasyJet is net als andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook in het afgelopen boekjaar, dat bij het Britse bedrijf eindigde op 30 september, kon lange tijd niet of nauwelijks worden gevlogen. Daardoor komen de Britten uit op een dik verlies van ruim 1 miljard euro. De exacte cijfers worden op 30 november bekendgemaakt.

Onlangs hebben de Britten voor 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro) aandelen uitgegeven. Het geld dat ze daarmee hebben opgehaald, willen ze gebruiken om marktaandeel af te snoepen van onder meer Air France-KLM.

Ook werd bekend dat easyJet een overnamebod van een branchegenoot heeft afgeslagen. Volgens diverse media was het een bod van WizzAir, al willen beide partijen dit niet bevestigen.