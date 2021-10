Fastned heeft in het derde kwartaal een omzet van 3,2 miljoen euro gerealiseerd, een toename van 96 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal klanten nam met 88 procent toe tot 88.830, meldt Fastned dinsdag bij de presentatie van zijn kwartaalupdate. Hoewel het bedrijf in het afgelopen kwartaal nog weinig last had van de gestegen energieprijzen, kan Fastned een verhoging van de laadtarieven niet uitsluiten.

In een reactie op de flink opgelopen kosten zegt Fastned dinsdag dat het zich weliswaar voor een deel heeft ingedekt door de verkoop van HBE's (hernieuwbare brandstofeenheden), maar dat desondanks "een meer dynamische prijsstrategie" wordt overwogen om de elektriciteitsprijzen beter te kunnen volgen.

"We zijn nu wel aan het bekijken of er een punt komt dat we de prijzen moeten verhogen. We hanteren al zo'n vijf jaar hetzelfde tarief aan de lader, maar de marge op ons product - stroom - wordt steeds kleiner", bevestigde een woordvoerder maandag al aan NU.nl.

Bij Fastned werden in het afgelopen kwartaal 282.000 laadsessies uitgevoerd, een plus van 66 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat komt vooral door de gestegen verkoop van volledige elektrische auto's, zegt het bedrijf. Ondanks de toename merkt Fastned nog altijd de effecten van het thuiswerken.

Het aantal locaties nam in het derde kwartaal met 21 stations toe tot 164, verspreid over Europa. In de landen waar Fastned actief is - Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland - zijn nog eens in totaal 157 locaties in ontwikkeling.