Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in september licht gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Toch blijft het aantal uitgesproken faillissementen "op een onverminderd laag niveau", wat vermoedelijk te maken heeft met de coronasteun van de overheid. In september zijn, exclusief eenmanszaken, 117 bedrijven failliet verklaard, 18 meer dan in augustus.

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het grootst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. In augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim dertig jaar bereikt.

De handel was andermaal de bedrijfstak met de meeste faillissementen in september. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen volgens het CBS in de sector verhuur en overige zakelijke diensten de meeste bedrijven failliet.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.