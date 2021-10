Kristalina Georgieva, de in opspraak geraakte topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), mag op haar plek blijven. De raad van bestuur van het in Washington gevestigde IMF heeft in een verklaring zijn "volledige vertrouwen" uitgesproken in de Bulgaarse hoogleraar economie.

Georgieva wordt ervan beschuldigd dat ze een aantal jaar geleden, toen ze nog bij de Wereldbank werkte, druk heeft uitgeoefend met het doel China hoger op een ranglijst voor landen met een aantrekkelijk bedrijfsklimaat te doen belanden. Zelf heeft Georgieva de beschuldigingen fel tegengesproken. Ze zou nooit op het verdraaien van feiten hebben aangedrongen.

De raad van bestuur besloot maandagavond (lokale tijd) Georgieva aan te houden als topvrouw, na urenlange vergadersessies in de afgelopen dagen over haar toekomst. Volgens de raad kan na het bekijken van al het bewijs niet worden vastgesteld dat Georgieva een "ongepaste rol" heeft gespeeld bij het schandaal.

De topvrouw kreeg volgens ingewijden binnen het IMF de steun van Frankrijk en andere Europese landen. De Verenigde Staten en Japan drongen naar verluidt aan op een grondig onderzoek naar de beschuldigingen aan haar adres. Volgens persbureau Bloomberg besloten de VS maandag uiteindelijk om niet op het ontslag van de 68-jarige Georgieva aan te sturen.