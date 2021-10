Deutsche Bahn en Siemens hebben in Hamburg een volledig geautomatiseerde trein onthuld. Volgens de spoorwegvervoerder en het industrieel concern gaat het om een wereldwijde primeur. De trein heeft geen machinist nodig om te worden bestuurd en zal vanaf december passagiers vervoeren. Sinds kort test Deutsche Bahn ook geautomatiseerd spoorvervoer in Nederland.

Binnenkort moeten in totaal vier geautomatiseerde treinen op de Hamburgse S-Bahn, het regionale spoorwegennet, gaan rijden. Volgens Deutsche Bahn en Siemens zullen de nieuwe treintoestellen punctueler gaan rijden. Daarnaast zijn ze zuiniger dan traditionele treinen, zo verwachten de concerns. Het project maakt deel uit van een vernieuwing van het stedelijke spoornetwerk, waar Hamburg in totaal 60 miljoen euro voor uittrekt.

In andere steden rijden al geautomatiseerde metro's, zoals in Parijs. Daarnaast hebben enkele vliegvelden treintjes die zonder bestuurder over een monorail tussen terminals zoeven. Deze voertuigen rijden echter over afgesloten spoorwegen, terwijl de Hamburgse treinen het spoornetwerk moeten delen met normale treinen.

Deutsche Bahn test sinds kort ook geautomatiseerd spoorvervoer in Nederland. De vrachtdivisie van de Duitse spoorwegmaatschappij experimenteert op de Betuwelijn, die van de Rotterdamse haven naar de Duitse grens loopt, met goederentreinen die op afstand aangestuurd worden.

Duitsland heeft bijna 19 miljoen euro subsidie toegekend aan het project, waaraan ook de Nederlandse spoorbeheerder ProRail meewerkt. Geautomatiseerde goederentreinen zouden beter kunnen concurreren met vrachtvervoer over de weg, zo is de hoop.