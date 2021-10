De hoge gasprijzen verplichten veel energieleveranciers om maatregelen te nemen. NU.nl ontving de afgelopen dagen een aantal mails van klanten bij kleine energiebedrijven die plots een tariefverhoging voor de kiezen kregen. De verhogingen gaan van 150 tot 554 procent. Eerder bleek al dat enkele leveranciers per direct contracten opzeggen.

"Beste, hierbij informeren we je over de nieuwe variabele leveringstarieven per 1 oktober", staat in een mail die Pure Energie op 23 september, een week op voorhand, stuurde aan zijn klanten met een variabel contract. Uit de mail blijkt dat het tarief voor elektriciteit met 150 procent omhooggaat en het tarief voor gas verdriedubbelt.

Bij de kleine leverancier Enstroga gaan de prijzen zelfs nog sterker de hoogte in. Het bedrijf liet zijn klanten met een vast contract op 7 oktober per brief weten dat ze per 15 oktober worden overgezet op het zogenoemde Wintercontract, waar verder geen informatie over te vinden is. In dat Wintercontract wordt stroom 522 procent duurder en kost gas 554 procent meer.

Enstroga levert sinds oktober 2019 energie in Nederland en is onder andere nog actief in Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Portugal. De Britse tak van het bedrijf ging enkele weken geleden failliet.

'Week is redelijke termijn om klanten te waarschuwen'

Pure Energie verwijst naar zijn voorwaarden. In normale omstandigheden mag het bedrijf bij een variabel contract de prijzen maar twee keer per jaar verhogen, op 1 januari en op 1 juli. Maar in de voorwaarden staat dat de prijzen tussendoor kunnen verhogen als de marktontwikkelingen dat vereisen. Er staat geen duidelijke termijn in waarin klanten moeten worden gewaarschuwd over zo'n verhoging.

"Wij zijn van mening dat een week in deze extreme markt een redelijke termijn was voor de betreffende tariefwijziging", zegt een woordvoerder van Pure Energie tegen NU.nl. "We hebben daar ook toezichthouder ACM voor geconsulteerd en toestemming gekregen voor de verhoging binnen deze termijn."

In ruil voor de plotse verhoging mogen klanten ook meteen van leverancier veranderen zonder opzegtermijn van dertig dagen. Pure Energie benadrukt dat de tarieven weer zullen dalen als de gasprijzen normaliseren.

Enstroga was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bedrijven zeggen contracten op en stoppen met werven

ACM wil niet ingaan op individuele bedrijven, maar kan ook geen algemene reactie geven. "Alles hangt af van wat er in de voorwaarden staat", zegt een woordvoerder. Afgelopen weekend liet de toezichthouder wel al weten dat bedrijven hun klanten niet zomaar mogen overzetten naar een ander contract.

ACM voert ook onderzoek naar enkele bedrijven die de contracten met hun klanten plots opzeggen, waaronder DGB Energie. Dat bedrijf koopt groene stroom in bij boeren en levert dat aan particulieren en bedrijven. Afgelopen maand stuurde het een hoop klanten met een variabel contract een mail met de boodschap dat hun contract per direct werd opgezegd.

Daarnaast zijn de meeste leveranciers ondertussen gestopt met klantenwerving. Vergelijkingssites lopen helemaal leeg. Onder meer Vattenfall liet in eerdere nieuwsberichten al optekenen dat het die beslissing heeft genomen omdat het tijdelijk geen contracten aan de gebruikelijke scherpe tarieven kan aanbieden.