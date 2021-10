VanMoof heeft de VanMoof V gepresenteerd, een fiets die harder kan dan op veel plekken is toegestaan. Sterker nog: volgens medeoprichter Ties Carlier zijn snelheden van 60 kilometer per uur niet uitgesloten. Om deze fiets en speedpedelecs die 45 kilometer per uur halen de wind in de zeilen te geven, wil VanMoof met (lokale) overheden in gesprek om te zien wat er zoal mogelijk is. Carlier verwacht in meerdere steden het nodige voor elkaar te krijgen om de nieuwe fiets (bijna) letterlijk en figuurlijk vrij baan te geven.

Dat de fiets zo veel harder kan dan vooralsnog is toegestaan, heeft er volgens Carlier mee te maken dat VanMoof zijn fietsen voor de internationale markt ontwikkelt. "In Japan wordt de VanMoof V dadelijk als light electric moped geregistreerd en ook in de Verenigde Staten zal er het een en ander mogelijk zijn op dat vlak, waardoor de snelheid omhoog kan."

In Nederland is dat nog niet het geval. Op de rijbaan mag de speedpedelec de maximumsnelheid van 45 kilometer per uur benutten. Op de fietspaden buiten de bebouwde kom geldt een maximum van 40 kilometer per uur, terwijl de bestuurders op fietspaden binnen de bebouwde kom niet harder mogen dan 30 kilometer per uur. Met andere woorden: voor speedpedelecs gelden goeddeels dezelfde regels als voor een bromfiets. Vandaar dat een dergelijke fiets voorzien moet zijn van een gele bromfietskentekenplaat.

Deze regels staan wat VanMoof betreft een doorbraak van de snelle fiets in de weg. Sterker nog: de markt voor speedpedelecs is voor het bedrijf op dit moment eigenlijk nog niet zo interessant, geeft Carlier toe. Daar wil het bedrijf het komende jaar verandering in brengen, en daarom verschijnt de VanMoof V, ondanks de aankondiging van dinsdag, pas eind 2022 op de weg.

Regelgeving loskoppelen van product

Overheden zien de (nog) snellere fiets volgens Carlier vooralsnog als een probleem, waarbij de hogere snelheid als gevaarlijk wordt gezien. Dat is wat hem betreft niet geheel terecht. "Doordat een auto fors zwaarder is, komt er bij een aanrijding veel meer energie vrij dan wanneer je ergens met de fiets tegenaan rijdt. Zo gezien zit je op de fiets veiliger, ook bij hogere snelheden. Die zouden dan ook toegestaan moeten zijn, zeker als het aantal auto's in de stad steeds verder teruggedrongen wordt."

Daarentegen dringt bij stadsbesturen volgens Carlier ook steeds vaker het besef door dat de snellere fiets een alternatief voor snorfietsen, scooters en zelfs de auto kan zijn. "Wij hopen dat de klant meer vrijheid krijgt in hoe ze een product gebruiken. De regelgeving zou dan ook losgekoppeld moeten worden van het product dat je koopt. De wil bij de consument is er om harder te gaan. Daar hebben we nu ook het middel voor en daarom gaan we graag in gesprek met overheden. We denken dat we op de korte termijn veel kunnen veranderen in de regelgeving, omdat we daar de technologie al voor hebben. Daardoor kan de markt voor snelle fietsen uiteindelijk snel groter worden".

Automatische snelheidsbegrenzing

Een van de ideeën waar VanMoof mee aan de slag kan, is geofencing. Daarmee kan digitaal een bepaald gebied afgebakend worden, zodat de fiets kan herkennen waar welke snelheid is toegestaan en ze zichzelf kan limiteren. "Dat is een bekende techniek en daar liggen oplossingen. We merken dat lokale overheden daarvoor openstaan. De eerste gesprekken lopen al."

Deze techniek wordt onder meer door BMW toegepast in acht Nederlandse steden, waarbij de stekkerhybrides van het merk automatisch overschakelen naar de geheel elektrische stand zodra het vooraf ingestelde gebied wordt binnengereden. Meestal is dat de binnenstad.

VanMoof neemt kritiek op snelheid voor lief

Naast met regelgeving wil VanMoof de markt voor de supersnelle fiets ook aanslingeren door met een relatief gunstige aanbieding te komen. Met een verwachte basisprijs van 3.498 euro zit de VanMoof V aan de onderkant van de markt, terwijl de prestaties, specificaties en techniek van de fiets aan de bovenkant van de markt zitten. "Als we dit marktsegment willen laten groeien, dan moet het product voor een brede groep beschikbaar zijn. Dan helpt een prijs van zo'n 8.000 euro niet mee."

Dat de VanMoof V met zijn hoge snelheidspotentieel desondanks mogelijk weerstand op zal roepen, neemt Carlier voor lief. "Elke transitie gaat gepaard met tegenstand. Toen de e-bikes in groten getale de weg op kwamen, waren daar ook tegenstanders van."