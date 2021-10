De twee Noorse windparken Storheia en Roan moeten sluiten omdat ze de rechten van de inheemse bevolking schenden, zo heeft het Noorse hooggerechtshof maandag besloten. Storheia is met een capaciteit van 288 megawatt het grootste windpark van Noorwegen en is onderdeel van het grootste Europese windparkproject op land.

Beide parken zijn sinds 2019 in werking. De bouw ervan begon in 2016.

De inheemse Sami-bevolking, die rendieren houden in het noorden van het land, hadden de eigenaren van de windparken aangeklaagd. Ze voerden als argument aan dat het geluid en het aanzicht van de windmolens de dieren angst aanjaagde, wat hun traditionele manier van leven in gevaar bracht. Daarnaast vonden ze ook dat velden niet gebruikt mogen worden voor dit soort projecten.

De rechter was het ermee eens dat de rechten van de Sami-herders werden geschonden. Hij besloot dat de licentie van de parken moet worden ingetrokken en dat de "onteigening" ongedaan gemaakt moest worden. Het is onduidelijk wat dat concreet betekent, maar volgens een advocaat van de Sami's wil dat zeggen dat alle 151 turbines moeten worden afgebroken.

Forsen Vind, dat Storheia in handen heeft, reageerde verrast op de uitspraak en laat weten dat het wacht op een reactie vanuit het ministerie van Energie voor het actie onderneemt. Het ministerie onderzoekt de zaak.

De uitspraak kan impact hebben op later geplande projecten. De advocaat van de herders verwees naar andere windparken, "maar ook voor mijnen of bijvoorbeeld grote wegen is dit een relevante uitspraak".

Forsen Vind is een samenwerkingsverband tussen de Noorse energiebedrijven Statkraft, TrønderEnergi en Nordic Wind Power DA. Het Roan-park is in handen van TrønderEnergi, Stadtwerke München en Nordic Wind Power.