Rusland wil vanaf volgend jaar of 2023 het hele jaar door gebruikmaken van de Noordelijke Zeeroute. Deze scheepvaartroute wordt het hele jaar toegankelijk doordat het ijs op de Noordpool smelt. De route is veel korter en sneller dan de gebruikelijke route via het Suezkanaal.

Nu wordt er vanwege de dikke ijslaag in de winter nog geen gebruik gemaakt van de route via de Noordelijke IJszee. De Russen hebben flink geïnvesteerd in infrastructuur om de handelsroute te ontwikkelen.

De Noordelijke Zeeroute verbindt het noordoosten van Azië met Noordwest-Europa en loopt langs de noordflank van Rusland. Via de handelsroute kunnen schepen die uit Rotterdam vertrekken sneller naar bestemmingen in Japan of China varen.

Momenteel gebruikt de scheepvaart een zuidelijke zeeroute die onder meer via het Suezkanaal loopt. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde al in 2015 dat de haven van Rotterdam flink zou kunnen groeien als de Noordelijke Zeeroute het hele jaar door toegankelijk zou zijn.

De Russen willen dat het vrachtvolume via de route stijgt naar 80 miljoen ton per jaar. In 2020 werd nog 33 miljoen ton vracht verscheept via de Noordelijke Zeeroute.