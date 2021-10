De leerkrachten in het primair onderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,25 procent, kondigen de onderwijsvakbonden maandag aan. Dat is nog geen onderdeel van de 500 miljoen euro die het kabinet uittrok voor de leerkrachtensalarissen. Dat komt aan bod in de onderhandelingen voor de cao van 2022.

De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar en geldt tot 31 december. Ook wordt de eindejaarsuitkering in december eenmalig verhoogd van 6,3 procent naar 6,5 procent.

De vakbonden en de PO-Raad starten ook meteen de onderhandelingen voor de cao van 2022 op. Daarin moet de 500 miljoen euro verdeeld worden die het kabinet op Prinsjesdag heeft uitgetrokken voor de salarissen van leerkrachten.

"Een eerlijke verdeling van het half miljard moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd", zegt vakbond CNV Onderwijs. "We gaan nu meteen spreken over verkleining van de loonkloof en de arbeidsmarkttekorten, met passende aandacht voor specifieke doelgroepen zoals schoolleiders, onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel."

De extra 500 miljoen euro is bedoeld voor het gedeeltelijk overbruggen van de loonkloof tussen medewerkers in het basisonderwijs en de collega's in het voortgezet onderwijs.