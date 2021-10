Het Nederlandse Pon Holdings, onder meer de maker van Gazelle-fietsen, neemt het Amerikaanse Dorel Sports over. Dat bedrijf is bekend van de Cannondale-fietsen. Door de samensmelting ontstaat een fietsenbedrijf met een omzet van zo'n 2,5 miljard euro. Voor Pon is de overname de opstap naar toegang tot de Amerikaanse markt.

Behalve Gazelle en Union is bijvoorbeeld Swapfiets, bekend van de deelfietsen met de blauwe band, tegenwoordig onderdeel van Pon.Bike. Dat geldt ook voor BBB Cycling. Pon.Bike is het bedrijf binnen Pon Holdings waar de tweewielers zijn ondergebracht.

Pon is ook importeur van onder meer Volkswagen-auto's. De holding heeft een jaarlijkse omzet van zo'n 7,3 miljard euro en wereldwijd circa twaalfduizend werknemers. De helft is actief in Nederland.

Pon ziet de overname van Dorel als gewenste doorbraak op de fietsenmarkt in de VS. Met een potentieel van miljoenen klanten. Het Nederlandse bedrijf timmert sinds een jaar of tien aan de weg met tweewielers. "Dat begon in 2012 met de overname van het Nederlandse Gazelle", aldus Pon.

"Later werden Kalkhoff en Focus uit Duitsland, Cervélo en Santa Cruz in de VS en het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling aan Pon.Bike toegevoegd." Die fietsentak is goed voor een omzet van 1,5 miljard euro. Pon.Bike is naar eigen zeggen marktleider in de verkoop van e-bikes en zet ook in op de markt voor deelfietsen, zoals met Swapfiets.

Op het gebied van deelauto's is het ook eigenaar van Greenwheels.