De Nederlands-Amerikaanse econoom Guido Imbens is een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Economie. Hij kreeg de prijs maandag toegekend voor een onderzoek dat hij met de Amerikaan Joshua Angrist heeft uitgevoerd.

De in Eindhoven geboren Imbens is hoogleraar aan de prestigieuze universiteit Stanford in de Verenigde Staten.

Het Nobelcomité bekroonde dit jaar twee onderzoeken. Naast Imbens en Angrist kreeg de Canadees David Card een prijs toegekend. Voor de winnaars ligt 10 miljoen Zweedse kroon (iets minder dan 1 miljoen euro) klaar.

De laureaten doen alle drie al jaren onderzoek naar de arbeidsmarkt. Imbens en Angrist hebben onder meer het effect van een extra jaar opleiding op de latere kansen van een scholier op de arbeidsmarkt onderzocht. En Card toonde aan dat een verhoging van het minimumloon niet automatisch tot minder arbeidsplaatsen leidt.

Imbens sliep toen het nieuws bekend werd

Imbens zei in een telefonische toelichting bij de toekenning van de prijs in Stockholm dat hij sliep op het moment van de mededeling. Het was aan de westkust van de VS op dat moment 2.00 uur. Hij was "helemaal verbaasd en enthousiast" toen het nieuws hem bereikte.

Op de persconferentie werd hem gevraagd wat hij met het prijzengeld gaat doen. Imbens heeft nog geen idee hoe groot zijn deel van de prijs zal zijn en heeft er ook nog geen doel voor.

Tinbergen was eerste winnaar

De Nobelprijs voor de Economie behoort niet tot de klassieke prijzen zoals grondlegger Alfred Nobel ze heeft bedacht. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. In dat jaar deelde de Nederlander Jan Tinbergen de prijs met zijn Noorse collega Ragnar Frisch.

Vorig jaar ging de prijs naar de Amerikaanse economen Paul Milgrom en Robert Wilson. Hun onderzoek ging over hoe mensen handelen op veilingen.