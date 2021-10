Consumenten vinden biologisch voedsel vaak nog te duur. Daarom moeten boerenbedrijven die biologische producten maken meer subsidie krijgen. Ook zou over de producten minder btw geheven moeten worden. Die oproep doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag aan de politiek.

Biologisch voedsel, bijvoorbeeld kip, is fors duurder dan de reguliere variant. Veel Nederlanders kiezen daarom voor de goedkopere alternatieven. Daardoor is het voor veel agrarische bedrijven moeilijk om te verduurzamen.

Het is volgens de ACM voor veel boeren zelfs de grootste belemmering om te vergroenen. Dat concludeert de markttoezichthouder in een onderzoek naar prijzen van voedsel, dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De ACM stelt dat bedrijven toch geholpen kunnen worden om te verduurzamen, door ze subsidies te geven. Ook een lager btw-tarief zou kunnen helpen, omdat de verkoopprijzen daardoor omlaag kunnen en meer Nederlanders biologisch voedsel kopen. Eten en drinken valt op dit moment al onder het lage btw-tarief van 9 procent, maar dat zou nog verder omlaag moeten.

Veel Nederlandse producten gaan naar andere landen in de Europese Unie. Daarom is het van belang dat ook in Europa de vraag naar biologisch voedsel stijgt. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen duurzaamheidskeurmerken binnen Europa.

Al die maatregelen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de gehele agrarische sector te laten verduurzamen, denkt de ACM. Daarom zijn afspraken nodig over duurzaamheidsregels waaraan boerenbedrijven moeten voldoen. Ook het uitkopen van boeren is een goede optie en in het uiterste geval moet er onteigening plaatsvinden.