ABN AMRO verandert zijn organisatiestructuur. De vier divisies worden teruggebracht tot drie en die krijgen nieuwe directeuren, maakte de bank maandag bekend.

ABN AMRO kent nu nog de takken Retail Banking, Private Banking, Commercial Banking en Corporate & Institutional Banking. Die worden vervangen door drie nieuwe divisies, die meer georganiseerd zijn rond het type klant dat ze bedienen.

Choy van der Hooft-Cheong krijgt de leiding over de nieuwe klantentak Wealth Management en Dan Dorner over Corporate Banking. Voor het segment Personal & Business Banking wordt nog een nieuwe bestuurder gezocht.

De huidige directeuren Pieter van Mierlo en Frans van der Horst verlaten de bank als later dit jaar hun termijn afloopt en Rutger van Nouhuijs zet zijn carrière elders voort, laat ABN AMRO weten.

De nieuwe structuur is volgens de bank bedoeld om "klanten te bedienen als een persoonlijke bank in de digitale tijd". CEO Robert Swaak zegt in een verklaring: "We bieden gemak bij het dagelijks bankieren waarbij het klantcontact steeds vaker digitaal is. Op momenten die ertoe doen, staan we klanten bij met sectorexpertise en deskundigheid op het gebied van duurzaamheid."

De toezichthouder moet zich nog uitspreken over de benoemingen.