Afgelopen week maakte NVM bekend dat de huizenprijzen in het derde kwartaal 19 procent hoger lagen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een kwartaal eerder bedroeg die stijging nog 13 procent, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts in vijf landen stegen de huizenprijzen harder dan hier.

Huizenprijzen in tweede kwartaal 2021 (vergeleken met tweede kwartaal 2020)

De cijfers van het CBS laten zien dat de situatie in Nederland niet uniek is: alleen in Cyprus daalden de huizenprijzen vergeleken met vorig jaar. In de rest van Europa stegen de prijzen hard. De gemiddelde prijs van een woning in de Europese Unie steeg met 7,3 procent vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar.

Nederland behoort tot de kopgroep: met een toename van een kleine 13 procent stegen de prijzen alleen harder in Estland (+16,1 procent), Denemarken (+15,6 procent), Tsjechië (+14,5 procent), Luxemburg (+13,6 procent) en Litouwen (+13,3 procent).

Uit de cijfers blijkt ook dat de boom van de huizenmarkt alleen maar toe lijkt te nemen. In de eerste drie maanden van dit jaar was de gemiddelde prijsstijging namelijk 1,2 procentpunt kleiner dan in het tweede kwartaal en we zagen in slechts vijf landen een stijging van de huizenprijzen van meer dan 10 procent. In het tweede kwartaal stegen de huizenprijzen in 13 van de 28 EU-landen met meer dan 10 procent.