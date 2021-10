Tesla-topman Elon Musk hoopt dat de productie van Tesla-auto's in Duitsland volgende maand kan beginnen. Dat zei de miljardair zaterdag in een speech bij de gloednieuwe productiefaciliteit van het merk net buiten Berlijn. Wel waarschuwde hij dat het nog even zal duren voordat de fabriek op volle toeren draait.

Komende week wordt een laatste onderzoek naar de gevolgen van de fabriek voor de omwonenden afgerond. Daarna moet het Duitse ministerie van Milieuzaken besluiten of de fabriek daadwerkelijk mag gaan draaien. Eerder zei een minister van de deelstaat Brandenburg, waar de fabriek staat, dat het 95 procent zeker is dat Tesla de juiste papieren krijgt om de productie te starten.

Daarmee zou een eind komen aan het Duitse hoofdpijndossier van Musk. De steenrijke automaker hoopte dat de eerste auto's al in juli van de band zouden rollen, maar een aantal rechtszaken van natuurorganisaties en ontbrekende documenten leidden tot vertraging.

Musk hoopt nu op zijn vroegst in de loop van november groen licht te krijgen. "Het starten van de productie is leuk, maar het draait uiteindelijk om hoeveel we kunnen produceren. Dat is het moeilijke onderdeel", zei de Tesla-oprichter tegen zo'n negenduizend Tesla-fans.

Hij hoopt dat er aan het eind van volgend jaar vijfduizend "of hopelijk tienduizend" auto's per week van de band rollen onder de rook van Berlijn. "Het bouwen van de fabriek ging sneller dan de tijd die nodig zal zijn om dat productievolume te bereiken", aldus Musk.