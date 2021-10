Het personeelstekort in Nederland is groot: een kwart van de bedrijven heeft er last van en de vrees is dat dit aantal alleen maar verder oploopt naarmate het einde van het jaar nadert. De economie herstelt daardoor minder snel, maar het einde van de coronapandemie brengt mogelijk verlichting.

Waar bij het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 de werkloosheid nog hard opliep, is die in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald naar het op een na laagste punt in tien jaar. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden, wat nooit eerder is gebeurd.

Werkgevers merken dat volop. Onder meer technische bedrijven, de horeca en de kinderopvang zitten te springen om personeel.

De Nederlandse economie herstelt nu volop van de coronacrisis, maar daarbij zit het personeelstekort lelijk in de weg, denkt Rob Witjes, econoom bij uitkeringsinstantie UWV. Bij een recente meting zei een op de vier bedrijven last te hebben van een gebrek aan medewerkers.

Als dat aantal verder oploopt, worden de problemen nog groter, denkt Witjes. "Werkgevers komen op een punt dat ze de openingstijden van hun restaurant of winkel moeten aanpassen. Of moeten besluiten sommige producten niet meer te maken."

Tekort is ook slecht voor het klimaat

Daarnaast kan een gebrek aan mankracht het halen van klimaatdoelen moeilijker maken, denkt econoom Sonny Duijn van ABN AMRO. Om bijvoorbeeld je huis energiezuiniger te maken, heb je installateurs nodig. "Maar daar is een schreeuwend tekort aan", aldus Duijn.

"En denk aan het circulair maken van de economie. Als je bijvoorbeeld een gebouw wilt afbreken zodat je de materialen kunt hergebruiken, heb je daar meer handjes voor nodig dan wanneer je een sloopkogel gebruikt. Maar die handjes zijn er niet."

Toch denken de economen dat het personeelstekort iets tijdelijks is. Op dit moment werken nog veel mensen bij teststraten of doen ander coronagerelateerd werk. Als de pandemie over een tijdje is gaan liggen, komen die mensen beschikbaar voor andere sectoren.

"In veel teststraten werken studenten. Als die straks verdwijnen, gaan ze misschien aan de slag in de horeca", zegt econoom Nic Vrieselaar van Rabobank.

Meer personeel beschikbaar door stoppen coronasteun

Ook speelt mee dat de afgelopen tijd veel bedrijven overeind zijn gehouden door het uitgebreide coronasteunpakket van het demissionaire kabinet. Zo konden werkgevers bijvoorbeeld loonsteun krijgen uit de zogeheten NOW-regeling. Dit heeft veel faillissementen voorkomen, maar heeft er ook voor gezorgd dat slecht functionerende bedrijven toch konden blijven bestaan.

Nu het grootste deel van de coronasteun per 1 oktober is stopgezet, is de verwachting dat het aantal faillissementen alsnog groeit. "Dat is natuurlijk triest voor de betrokkenen", zegt Vrieselaar, "maar daardoor komt wel meer personeel beschikbaar voor bedrijven die groeien."