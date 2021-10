Autofabrikant Rolls-Royce presenteert regelmatig luxeproducten voor in huis of in de auto. De recentste toevoeging aan het aanbod is een luxe whisky- en sigarenkist. De Nederlandse prijs is afgelopen week vastgesteld op 46.958 euro, exclusief btw. Hierdoor komt het bedrag onder de streep uit op 56.819 euro.

De kist heeft het formaat van een kleine rolkoffer en heeft aan weerszijde opslagruimtes. Aan de ene kant zit een flessenhouder, aan de andere zijde een kleine humidor, inclusief hygrometer. Een sigarenknipper en aansteker van het luxemerk S.T. Dupont krijg je er gratis bij. Hetzelfde geldt voor speciale whiskyglazen en een asbak.

De whisky- en sigarenkist is opgetrokken uit aluminium en bekleed met leer. Dat is uiteraard hetzelfde leer dat Rolls-Royce toepast is zijn auto's, die net als de kist erg kostbaar zijn. In Nederland ben je minimaal 392.000 euro kwijt voor een exemplaar van het merk.

Is de kleurstelling of indeling van de opslagcassette niet naar wens, dan kun je deze tegen betaling geheel volgens eigen smaak laten samenstellen. De extra kosten daarvan zijn niet bekendgemaakt. Het Nederlandse verkooppunt is de Rolls-Royce-importeur Cito Motors in Eindhoven.