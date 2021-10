Op het terrein van de nieuwe Tesla-fabriek bij Berlijn worden zaterdag tienduizenden bezoekers verwacht vanwege een open dag. Omwonenden, die de afgelopen anderhalf jaar veel kritiek op het project hebben gehad, krijgen voorrang. Mogelijk krijgt de fabriek deze maand nog het groene licht voor de start van productie.

De huidige terinzagelegging, waarbij burgers kennis kunnen nemen van het project, loopt op 14 oktober af. Daarna moet het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Brandenburg besluiten of de fabriek daadwerkelijk kan gaan draaien. De minister van Economie van de deelstaat, Jörg Steinbach, zei eerder deze maand dat de kans daarop 95 procent is.

Sinds de eerste schop begin 2020 de grond inging, is er door omwonenden en milieuorganisaties veel geklaagd over de bouw van de Tesla-fabriek. Men was het niet eens over de bomenkap en er waren zorgen over het waterverbruik en de verstoring van de rust van enkele diersoorten.

Op zaterdag kunnen de omwonenden daadwerkelijk een kijkje nemen bij Tesla. Tijdens de open dag kunnen bezoekers namelijk niet alleen het terrein op, maar krijgen ze ook een rondleiding door de fabriek. Volgens onbevestigde berichten hebben 1,6 miljoen mensen zich daarvoor aangemeld. Tesla-topman Elon Musk zal naar verwachting ook zijn gezicht laten zien.

Volgens lokale media zijn er als gevolg van de toeloop van bezoekers reeds files ontstaan. De rij aan de poort zelf had zaterdagochtend al snel een lengte van 400 meter.

In de nieuwe Tesla-fabriek even buiten Berlijn moet binnenkort - mogelijk dit jaar nog - de Tesla Model Y van de band komen. De locatie heeft een capaciteit van 500.000 exemplaren per jaar.