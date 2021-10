De prijs voor een vat Amerikaanse olie is vrijdag voor het eerst sinds 2014 kort gestegen tot boven de 80 dollar (69,1 euro) door de grote vraag naar olie en het beperkte aanbod op de oliemarkt.

De olieprijzen zijn dit jaar zeer sterk gestegen dankzij het economisch herstel van de coronacrisis, terwijl ook het aanbod krap is. Dat komt mede door de productieafspraken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten. Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen te staan omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.

De prijs voor een vat WTI (West Texas Intermediate) van 159 liter stijgt nu al zeven weken op rij. Vorige week steeg de prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa, voor het eerst sinds 2018 tot boven de 80 dollar per vat.

De stijgende olieprijzen duwen ook de prijs aan de pomp de hoogte in. Momenteel is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine in Nederland 2,046 euro, terwijl een liter diesel gemiddeld 1,706 euro kost.