In 136 landen, waaronder alle EU-landen, zullen bedrijven binnenkort 15 procent belasting betalen. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die de gesprekken leidde, vrijdag. Een definitief akkoord werd lang geblokkeerd door Ierland, Estland en Hongarije, maar die gingen respectievelijk donderdag en vrijdag ook overstag.

Ierland en Estland gaven al aan zich achter het plan te willen scharen als het belastingtarief niet hoger is dan 15 procent. Vrijdag gaf dan ook Hongarije toe, op voorwaarde dat het land een overgangsperiode van tien jaar mag inbouwen.

Om het belastingplan te laten slagen was het vooral belangrijk dat Ierland aan boord was. Dat land is door zijn aantrekkelijke belastingregime namelijk de thuisbasis van grote techbedrijven als Facebook en Apple. Als Ierland niet mee zou doen, zouden veel bedrijven zich daar vestigen om de hoge belastingen te omzeilen.

In juli bereikten 130 landen al overeenstemming over het plan, dat naast een vast belastingtarief multinationals ook wil belasten in landen waar ze actief zijn in plaats van alleen het land waar ze hun hoofdkantoor hebben. Allebei die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om belastingen te ontwijken.

Volgens de OESO zou het plan 150 miljard dollar (130 miljard euro) aan gemiste belastinginkomsten moeten opbrengen. Met dit akkoord scharen alle OESO-landen en de grootste twintig landen ter wereld zich achter het akkoord. Dat betekent dat er in de Europese Unie een minimumtarief van 15 procent zal gelden voor bedrijven. De landen die nog niet meedoen, maar wel mee onderhandelden, zijn Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka.

De 136 landen samen zijn goed voor 90 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), de meestgebruikte maatstaf om de economische activiteit in een land of werelddeel te meten.

Dat dit akkoord nu bereikt is, betekent dat geen enkele van de deelnemende landen een zogenoemde digitaks op grote techbedrijven meer mag invoeren. In dat geval zouden die bedrijven namelijk twee keer belast worden in hetzelfde land. Onder meer Frankrijk en Italië hadden al zo'n belasting ingevoerd. In Nederland stuurden enkele partijen daarop aan, maar er is nooit concreet over gesproken.