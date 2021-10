ING verhoogt de tarieven voor particuliere betaalpakketten en enkele aanvullende betaaldiensten per 1 januari 2022. De hoogte van de tariefwijziging hangt af van het pakket of dienst dat de klant van de bank afneemt. Voor het zogeheten OranjePakket betalen klanten straks geen 1,95 euro meer per maand, maar 2,35 euro, een stijging van ruim 20 procent.

Het goedkoopste pakket, het OranjePakket met Korting, stijgt met 22,6 procent nog harder in prijs dan het Oranjepakket. Waar het pakket met korting nu nog 1,55 euro per maand kost, wordt dat in het nieuwe jaar 1,90 euro.



Het zogeheten RoyaalPakket, de duurste variant, gaat van 7,65 euro per maand naar 8,05 euro per maand. Voor geldopnames met de betaalpas in het buitenland stijgt het tarief ook.

De verklaring van ING, voor het verhogen van de tarieven, zijn onder meer de hogere kosten voor het veilig houden van het betalingsverkeer door eisen in wetten en regels vanuit de overheid.

Ook bankieren steeds meer klanten digitaal, waardoor het beschikbaar houden van reguliere betaalproducten zoals papieren afschriften en acceptgiro's duurder is, zegt de bank. ING heeft meer dan 8 miljoen particuliere klanten.