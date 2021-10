De Nederlandse duurzame kippenboerderij Kipster breidt uit naar de Verenigde Staten. Het bedrijf bouwt vier boerderijen in de staat Indiana en heeft een exclusieve overeenkomst met Kroger, de grootste supermarktketen van de VS, om zijn eieren te verkopen. In Nederland verkoopt Lidl de eieren van Kipster.

Kipster was bij de oprichting in 2017 een pionierend bedrijf. De kippen krijgen voer dat is samengesteld uit resten uit bakkerijen, wat de helft zou schelen in de klimaatvoetafdruk. Daarnaast krijgen de kippen veel meer ruimte dan in de meeste andere boerderijen en worden de stallen aangedreven door zonnepanelen.

Die visie wil het bedrijf nu ook gaan uitdragen in de VS. "En we doen geen concessies", klinkt het in een persbericht. "De Amerikaanse kippen eten circulair voer, de eieren zijn CO2-neutraal en het dierenwelzijn is van het hoogst mogelijke niveau." De boerderijen worden gebouwd door het Amerikaanse MPS Egg Farms, één van de tien grootste eierproducenten in de VS.

Kipster sloot ook een overeenkomst met de Amerikaanse winkelketen Kroger, de grootste supermarktketen van de VS. Voor kerstmis volgend jaar zouden de eieren van Kipster in de Amerikaanse schappen moeten liggen. In het begin zal Kipster per jaar een kleine 30 miljoen eieren leveren aan de Amerikaanse markt, maar dat zou al snel worden opgeschaald naar 100 miljoen.

Kipster werd opgericht in Venray door Ruud Zanders, Styn Claessens, Maurits Groen en Olivier Wegloop. In Nederland heeft het bedrijf nu een boerderij in Venray en één in Beuningen.