De hoge gasprijs als gevolg van de schaarste zal er niet toe leiden dat er toch meer aardgas in Groningen zal worden gewonnen, zeggen demissionair ministers Kajsa Ollongren (Wonen) en Stef Blok (Economische Zaken) vrijdag. De optie om de gaswinning op te schroeven wordt alleen opengehouden "voor extreem koude winters, en niet voor prijsstijgingen", zegt Ollongren.

De hoge energieprijzen houden de gemoederen in Nederland, maar ook de rest van Europa al enkele weken bezig. De prijs van gas steeg donderdag naar een nieuw hoogtepunt, wat Nederlanders zullen voelen via een flink hogere energierekening.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zinspeelde donderdag op een ingreep om de rekening niet al te hoog te laten uitvallen, maar wilde vrijdag nog geen concrete ideeën noemen zonder eerst met het demissionaire kabinet te overleggen.

Het verhogen van het gasaanbod door meer te winnen in Groningen is in ieder geval geen optie, zeggen Ollongren en Blok vrijdag. "Er is geen reden om bezorgd te zijn", aldus Blok. Ook vreest hij niet voor de gasvoorraden die kleiner zijn geworden door de relatief strenge winter van afgelopen jaar. "De gasopslagen met het type gas dat voor huishoudens wordt gebruikt, zijn behoorlijk gevuld", zegt de minister van Economische Zaken. De opslag met het type gas dat voor bedrijven wordt gebruikt is "minder gevuld", aldus de bewindsman.

De gaswinning in Groningen wordt de komende jaren afgebouwd. Het is de bedoeling dat er tegen deze tijd volgend jaar geen gas meer gewonnen wordt uit het Groningenveld. Wel blijven een aantal locaties dan op stand-by staan, voor het geval dat Nederland bijvoorbeeld te maken krijgt met een strenge winter.