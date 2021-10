Schiphol-topman Dick Benschop is door de raad van commissarissen benoemd voor een tweede termijn, maakt de luchthavengroep vrijdag bekend. Hiermee blijft Benschop tot zeker mei 2026 aan boord als CEO.

Met de herbenoeming beloont de luchthaven Benschop voor z'n leiderschap in misschien wel de zwaarste crisis voor het bedrijf. Door de coronapandemie kon het concern in de afgelopen twee jaar veel minder passagiers verwelkomen dan het gewend was. Hierdoor werd in 2020 een verlies van meer dan 0,5 miljard euro geleden.

Die financiële catastrofe heeft echter geen invloed gehad op de herbenoeming van Benschop. Louise Gunning, voorzitter van de raad van commissarissen van Royal Schiphol Group, roemt de topman om zijn "uitmuntende leiderschap in de moeilijkste omstandigheden denkbaar".

Benschop, die in het verleden nog staatssecretaris van Buitenlandse Zaken was en zich tot 2016 president-directeur van Shell Nederland mocht noemen, is blij met de herbenoeming. "Ik ben uitermate gemotiveerd om het voor Nederland zo belangrijke herstel van Schiphol verder vorm te geven", laat hij weten.