Fabrikanten van vervoermiddelen hebben in augustus maar liefst 26 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder, blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. De oorzaak hiervan is een tekort aan chips.

Auto's bevatten honderden chips voor bijvoorbeeld knipperlichten en parkeersensoren. Wereldwijd is al geruime tijd een tekort aan dergelijke halfgeleiders. Autofabrikanten, ook die in Nederland, moesten daardoor in augustus hun productie tijdelijk stilleggen.

Onder meer VDL Nedcar besloot in zijn fabriek in het Limburgse Born korte tijd minder auto's te maken. En bij truckfabrikant Scania lag de productie in Zwolle en Meppel enige tijd stil.

De meeste andere bedrijfstakken in de industrie deden het in augustus juist veel beter dan een jaar eerder. Zo werden 17 procent meer elektrische apparaten gemaakt en steeg de productie van machines zelfs met ruim 50 procent. De industrie als geheel produceerde 9,8 procent meer dan in augustus vorig jaar.

Vergeleken met een maand eerder zijn de cijfers minder rooskleurig. In juli bereikte de industriële productie nog een record, nadat een maand eerder ook al een record was gevestigd. Vooral door de lagere autoproductie werd er in augustus geen nieuw record neergezet, maar juist een krimp van 1,9 procent ten opzichte van juli.