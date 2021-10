Een wereldwijd belastingtarief van 15 procent voor bedrijven is een stap dichterbij gekomen doordat Ierland akkoord is gegaan met dat plan. Het land weigerde dat lange tijd, maar gaat nu toch overstag. "Het is een moeilijke beslissing, maar wel de juiste", zei de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe donderdag. Zo'n mondiale maatregel moet het moeilijker maken voor bedrijven om belasting te ontwijken.

Eerder dit jaar hebben meer dan honderd landen overeenstemming bereikt over een belastingtarief voor bedrijven van minimaal 15 procent. Ierland wilde daar lange tijd niet aan. Veel grote bedrijven, waaronder Apple, Facebook en Google, hebben hun Europese kantoor in het land, omdat ze daar minder belasting (12,5 procent) hoeven te betalen.

De Ieren hebben donderdag bekendgemaakt zich toch aan te sluiten bij het hogere tarief. Daarvoor moesten de andere landen wel een concessie doen. In eerdere plannen werd gesproken over een tarief van minimaal 15 procent. Op verzoek van Ierland is 'minimaal' geschrapt. Daarmee willen de Ieren voorkomen dat ze hun tarief later nogmaals moeten verhogen.

Het land is niet bang dat grote bedrijven door het Ierse besluit zullen verhuizen. "Ik ben overtuigd dat Ierland in de toekomst concurrerend blijft, we blijven een aantrekkelijke locatie", aldus Donohoe.

Tientallen andere landen hebben het akkoord niet ondertekend. Daar zitten onder meer de EU-lidstaten Hongarije en Estland bij. Zij kunnen andere landen niet beletten om het akkoord toch te sluiten.