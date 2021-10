De Amerikaanse overheid mag tot december extra geld lenen. Daarover zijn de Democraten en Republikeinen het eens geworden. De deal zorgt voor rust op financiële markten, omdat de VS dreigde niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

In de Verenigde Staten geldt een maximum aan schuld dat de overheid mag hebben van 28,4 biljoen dollar (24,5 biljoen euro). Dit maximum was nagenoeg bereikt. Een verhoging van dat bedrag was daarom noodzakelijk.

De Democraten en Republikeinen hebben nu een akkoord bereikt over een verhoging tot in december. Vermoedelijk keurt de Senaat later op de dag het voorstel officieel goed. Volgens ingewijden zou het plafond worden verhoogd met 480 miljard dollar.

De kwestie was al weken een fel twistpunt tussen beide Amerikaanse partijen. Democraten in de Senaat wilden het schuldenplafond al langer verhogen. Maar Republikeinen stemden daar niet mee in, uit onvrede met plannen van president Joe Biden. Die wil biljoenen dollars investeren in onder meer infrastructuur en uitbreiding van het sociaal vangnet. De Republikeinen willen de staatsschuld niet laten stijgen voor projecten waar ze niets in zien.

De afgelopen tijd stegen de zorgen over een Amerikaanse overheid die zonder geld zou komen te zitten. Door het nieuws over het akkoord zijn de aandelenbeurzen donderdag flink omhooggegaan.

Aanvankelijk was er ook de vrees dat de Amerikaanse overheid een aantal niet-essentiële diensten zou moeten sluiten om geld te besparen, een zogeheten shutdown. Eind vorige maand gingen de partijen al akkoord met een noodwet die de sluiting van overheidsdiensten voorkwam.

Daarmee waren de problemen nog niet voorbij, want ook over het verhogen van het schuldenplafond moest nog een akkoord worden bereikt. Dat akkoord is er nu, al geldt het maar tot december. Voor die tijd zal een nieuwe oplossing moeten worden gevonden.