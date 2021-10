Intel is van plan twee nieuwe chipfabrieken te bouwen in Europa, maar kiest bewust niet voor het Verenigd Koninkrijk vanwege Brexit. Dat zegt topman Pat Gelsinger van het Amerikaanse bedrijf in een interview met de Britse omroep BBC.

Vorige maand maakte Intel bekend dat het zo'n 80 miljard euro wil investeren in minstens twee nieuw chipfabrieken in Europa. Als de Britten niet hadden gekozen voor een vertrek uit de EU, was bouwen in het VK een optie geweest.

Door de Brexit kijkt het bedrijf naar landen in de EU en hoopt daarbij subsidie vanuit Brussel te krijgen. Intel heeft zeventig aanbiedingen uit tien EU-landen gekregen om er een fabriek te bouwen. Om welke landen het gaat, meldt Gelsinger niet.

De EU wil graag een eigen chipindustrie bouwen. Momenteel is er een groot tekort aan de halfgeleiders, waardoor Europa voor een groot deel afhankelijk is van Azië en de Verenigde Staten. Brussel wil dat daar verandering in komt. Intel zou in gesprek zijn met de EU over miljarden euro's aan subsidies.