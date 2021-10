Wie tijdens de aankomende jaarwisseling siervuurwerk wil afsteken, mag dat niet overal in Nederland, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de tien grootste steden. Waar er in Rotterdam en Nijmegen een volledig afsteekverbod geldt, mogen inwoners van Den Haag en Breda wel zelf een lont aansteken. Andere steden zetten in op een toekomstig vuurwerkverbod en de gemeente Amsterdam maakt haar besluit vrijdag bekend. De vuurwerkbranche rekent evengoed op een hogere omzet dan een jaar eerder.

De branche ziet een en ander met lede ogen aan, maar vreest geen omzetverlies door de lokale verboden. "Na het coronarampjaar verwacht ik dat we weer terug zullen zijn op het omzetniveau van 2019", zegt Leo Groeneveld van branchevereniging BPN.

Volgens hem wordt in een stad als Amsterdam ook helemaal niet zoveel vuurwerk afgestoken als op andere plekken in het land.

Waar de vuurwerkverkopers eerder nog omzetverlies als gevolg van het verbod op knalvuurwerk verwachtten, denkt de branche nu dat we ondanks die beperking en de lokale verboden de portemonnee zullen trekken voor siervuurwerk. "Mensen hebben weer zin in een feestje."

Dit doen de tien grote steden met vuurwerk Rotterdam: algeheel afsteekverbod

Nijmegen: algeheel afsteekverbod

Amsterdam: besluit wordt deze vrijdag bekendgemaakt

Eindhoven: besluit wordt binnenkort bekendgemaakt

Den Haag: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones

Breda: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones

Tilburg: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones, maar gemeente wil totaalverbod

Almere: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones, wil totaal verbod

Utrecht: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones, verbod vanaf volgend jaar

Groningen: afsteken mag, met vuurwerkvrije zones

Door de coronacrisis was er even een landelijk totaalverbod

In 2019 gaven we 77 miljoen euro uit aan vuurwerk. Voor de afgelopen jaarwisseling was er al een landelijk verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en single shots ingevoerd. De branche vreesde daardoor een omzetverlies van 15 tot 20 procent.

Als gevolg van de coronacrisis was het tijdens de afgelopen jaarwisseling verboden om überhaupt vuurwerk af te steken. De sector ontving daarom 40 miljoen euro compensatie van de overheid.

'We dachten dat de discussie weer landelijk gevoerd zou worden'

Wat het beleid in Amsterdam en Eindhoven wordt, zal snel duidelijk worden. Tilburg experimenteert dit jaar met twee vuurwerkshows: één in het centrum en één in een grote wijk daarbuiten. Daar gelden dan ook afsteekverboden voor consumenten. "We dachten dat de discussie weer landelijk gevoerd zou worden, maar dat lijkt niet het geval", zegt een woordvoerder.

Tilburg sorteert dit jaar voor op een algeheel afsteekverbod op termijn. Utrecht wil dat al vanaf de jaarwisseling van 2022 op 2023. Ook Almere wil het afsteken van vuurwerk door consumenten binnen een paar jaar uitbannen. Breda zit meer op de lijn van Den Haag: consumenten mogen vuurwerk blijven afsteken, maar wel komen er meer vuurwerkvrije zones.

De vuurwerkbranche vindt met name de steden die het afsteken helemaal verbieden wat voorbarig. "Ze weten helemaal nog niet hoe het uitpakt met het afsteken van vuurwerk na het verbod op het knalvuurwerk", zegt Groeneveld. "Geen enkele gemeente heeft al een jaarwisseling meegemaakt waarbij de nieuwe regels gelden."