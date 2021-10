In de eerste helft van dit jaar gaven Duitse toeristen en zakenreizigers ruim 917 miljoen euro minder uit aan goederen en diensten tijdens een verblijf in of bezoek aan Nederland dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

Dat Duitsers niet naar ons land kwamen, heeft alles te maken met de reisbeperkingen. "En andere coronamaatregelen in die periode, waardoor Nederland fors minder reizigers ontving", aldus het CBS. Duitsland is voor Nederland het belangrijkste land voor de export van reisverkeer, zoals dit genoemd wordt.

Duitsers zijn goed voor ruim een derde van alle export van reisverkeer voor Nederland, dat dan weer tot de export van diensten wordt gerekend.

Normaliter is Duitsland in waarde gemeten ook de grootste afnemer van alle Nederlandse export van diensten. Maar door de terugval in het reizen werd deze positie in de eerste helft van dit jaar overgenomen door het Verenigd Koninkrijk.

Behalve reizen behoren bijvoorbeeld ook financiële diensten, managementadviesdiensten en telecommunicatiediensten tot de dienstenexport.

Export van diensten naar Duitsland in eerste halfjaar gedaald

Totale export van diensten viel 11,1 miljard euro lager uit

In totaal viel de export van diensten naar Duitsland in de periode van januari tot en met juni met 7 procent terug. Dat komt neer op 11,1 miljard euro. "De terugval in reisverkeer is daarvoor de belangrijkste verklaring", aldus het CBS.

"Door deze exportdaling, en een lichte stijging van de dienstenexport naar het Verenigd Koninkrijk, was niet Duitsland maar het Verenigd Koninkrijk in het eerste half jaar van 2021 de belangrijkste afnemer van Nederlandse diensten."

De totale dienstenexport, dus naar alle landen, kwam in de genoemde periode uit op een waarde van 91,6 miljard euro.