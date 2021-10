Niet alleen de prijzen voor energie lopen sterk op, ook ons eten dreigt steeds duurder te worden. De wereldmarktprijzen voor landbouwgoederen, waaronder tarwe, graan en oliën, staan op het hoogste punt in tien jaar. Dat meldt de voedselorganisatie FAO donderdag. Hierdoor kunnen de prijzen in de supermarkt komende tijd stijgen.

De organisatie houdt een index bij met prijzen van basisproducten, zoals rijst, mais en vlees. Die prijsindex was in september 1,2 procent hoger dan in augustus, doordat vrijwel alle producten duurder werden. Ten opzichte van een jaar geleden steeg de index met maar liefst 32,8 procent.

De prijzen van voedsel stijgen door onder meer een tekort aan veel producten. Daarnaast viel de tarweoogst tegen. Ook de hoge energieprijzen spelen een rol. Bij de productie van veel voedsel is bijvoorbeeld gas nodig. Als dat gas duurder wordt, berekenen de producenten dat vaak door in hun prijzen.

Zo waarschuwden glastuinbouwers in Nederland deze week voor duurdere paprika's, tomaten en komkommers. De landbouwbedrijven gebruiken veel gas en de prijzen daarvan gaan door het plafond. Een prijsverhoging ligt daardoor op de loer.

Prijzen van chips, cola en pindakaas gaan ook omhoog

Ook diverse levensmiddelenfabrikanten hebben al aangekondigd dat hun producten duurder worden. Onder meer Unilever en PepsiCo hebben gezegd dat ze de prijzen moeten verhogen om de kostenstijging te kunnen compenseren. Het gaat om onder meer pindakaas, chips en cola.

Het leven is de laatste tijd in rap tempo duurder geworden. De prijzen van goederen en diensten waren vorige maand in Nederland gemiddeld 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de energierekening viel hoger uit. Daarnaast liepen de brandstofprijzen aan de pomp flink op.

Ook andere landen kampen met stijgende prijzen. Vooral in armere delen van de wereld dreigen grote problemen. Sommige van deze landen zijn erg afhankelijk van voedselimporten en kunnen dus harder door de prijsstijgingen geraakt worden. En in landen waar nu al grote voedseltekorten zijn, dreigt dat probleem door de hoge voedselprijzen nog groter te worden.