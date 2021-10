Energieleveranciers veranderen massaal hun aanbod sinds de gasprijs nieuwe records bereikt, bevestigt vergelijkingssite Independer en blijkt uit een rondgang van NU.nl. Ze geven geen kortingen meer en vele bieden tijdelijk geen langlopende contracten aan. Een enkel bedrijf zegt bestaande contracten op omdat de levering in gevaar komt.

De hoge gasprijzen stellen energiebedrijven voor een uitdaging. Omdat de prijs zo oploopt, wordt het voor leveranciers ook duurder om het gas in te kopen. Daardoor voelen ze zich genoodzaakt hun aanbod aan te passen, zodat ze genoeg geld overhouden om te overleven. Volgens energiespecialist Joris Kerkhof van Independer passen sommige leveranciers hun tarieven elk uur aan.

Het zijn vooral de kleine energiebedrijven die aanpassingen doen. Zo vallen bijvoorbeeld bepaalde aanbiedingen of kortingen weg, maar sommige schrappen ook contracten met langere looptijden.

"We blijven wel nieuwe klanten aannemen, maar we hebben de verkoop van contracten die langer dan een jaar lopen tijdelijk stilgezet", zegt een woordvoerder van de kleine speler Anode Energie tegen NU.nl. Dat een aantal klanten al een langlopend contract heeft dat is afgesloten in een tijd waarin de prijzen lager waren, noemt hij "een normaal bedrijfsrisico".

Aantal bedrijven zegt contracten op of voert klantenstop in

Het bedrijf DGB Energie, dat groene stroom inkoopt bij boeren en levert aan particulieren, zegde eind vorige maand veel langlopende contracten op. Dat blijkt uit een brief aan klanten die NU.nl in handen heeft gekregen en uit veel reacties op klachtensites.

In de brief schrijft het bedrijf dat het "door de hoge gasprijzen niet meer mogelijk is om de leveringsovereenkomst voort te zetten". DGB is niet bereikbaar voor commentaar, maar toezichthouder ACM liet al weten de zaak te onderzoeken.

Naar verluidt zouden er ook energieleveranciers een klantenstop hebben ingevoerd, maar het is niet duidelijk over welke bedrijven dit gaat.

Grote energiebedrijven nemen geen maatregelen

Grote energiebedrijven lijken voorlopig geen echte maatregelen te nemen, al worden de contracten wel duurder. "Klanten kunnen bij ons nog steeds contracten afsluiten, ook voor langer dan een jaar", zegt een woordvoerder van Eneco tegen NU.nl. "We zitten er wel bovenop en houden de situatie in de gaten."

Eneco heeft een grote groep klanten met langlopende contracten tegen lagere prijzen, maar daar maakt het bedrijf zich geen zorgen over. "We hebben dat al verrekend in ons inkoopmanagement", vertelt de woordvoerder.

Ook Vattenfall neemt nog steeds nieuwe klanten aan. "Wij laten niemand in de kou staan en kunnen als grote leverancier wel tegen een stootje", zegt een woordvoerder. "Al kunnen we wel minder scherpe prijzen geven bij de nieuwe energiecontracten."

Gasprijs steeg al meer dan 500 procent sinds begin dit jaar

De gasprijs is sinds begin dit jaar al meer dan 500 procent gestegen door een fors verhoogde vraag en een gebrek aan aanbod. Doordat mensen meer thuiswerken, hebben ze meer behoefte aan energie. Nu de industrie weer langzaamaan op gang komt, is die vraag nog meer gegroeid.

Tegelijkertijd is er een tekort aan gas, onder meer doordat de gaskraan in Groningen is dichtgedraaid. Daardoor zijn we afhankelijker van andere landen, maar die houden hun gas nu liever even voor hun eigen inwoners. Rusland en Noorwegen lieten de afgelopen dagen wel al weten de gastoevoer naar Europa te verhogen, wat de prijzen mogelijk kan drukken.

De Franse regering besloot vorige week al de gasprijs te blokkeren tot april. Fransen betalen tot dan dus evenveel als vorige maand, hoe hoog de prijzen ook oplopen.

Het Nederlandse demissionaire kabinet is dat voorlopig niet van plan en dat juicht Anode toe. "Als dat gebeurt, kunnen we pas echt in de problemen komen. Wij moeten het gas namelijk wel inkopen aan marktprijzen. En het is lang niet zeker of de overheid het dan zal compenseren."

Donderdag liet demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) wel weten dat het kabinet nadenkt over mogelijke extra maatregelen om de energierekening niet te hoog te laten oplopen. Concrete maatregelen kondigde hij daarbij echter nog niet aan.