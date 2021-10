De inflatie, een percentage dat aangeeft in hoeverre de prijzen voor consumenten in een jaar tijd zijn veranderd, loopt al enige tijd stevig op. Afgelopen maand nam deze zelfs toe met 2,7 procent. Maar door de samenstelling van het mandje waarop dat cijfer wordt gebaseerd, raakt de geldontwaarding sommige mensen veel harder dan anderen.

"Je moet ook nooit het gevoel hebben dat het inflatiecijfer over jou gaat", zegt hoofdeconoom Marieke Blom van het ING Economisch Bureau. "En omdat de prijzen vorig jaar heel laag waren, zijn de uitslagen nu ook groter", relativeert ze.

Als mensen een groot deel van hun inkomen uitgeven aan de energierekening (wat afhangt van zowel hun inkomen als bijvoorbeeld hoe goed het huis geïsoleerd is), dan hebben ze nu extra last van de inflatie. Want de hogere energieprijzen deden een stevige duit in het inflatiezakje.

"De inflatie kwam lager uit doordat het collegegeld lager was", geeft Blom een ander voorbeeld. "Als je als student een groot deel van je inkomen daaraan uitgeeft, dan werkt dit dus in jouw voordeel."

Maar iemand die niet studeert, heeft daar geen boodschap aan. "Voor sommige mensen is het dus heel bepalend, voor anderen niet", aldus Blom.

Gepensioneerden hebben al lang te maken met koopkrachtverlies

Wie merkt dat hij of zij aan het eind van de maand minder geld overheeft door hogere prijzen, kan daar zelf niet zo heel veel aan doen, meent emeritus hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger.

"Je koopkracht neemt af, je hebt minder te besteden en door de lage of negatieve rente wordt het spaargeld ook nog minder waard. Je kunt alleen meer loon vragen", zegt Eijffinger.

Mits je een werknemer bent natuurlijk. Gepensioneerden, van wie de pensioenen al heel lang niet met de inflatie meestijgen, hebben al last van koopkrachtverlies.

Door meer loon te vragen, ontstaat wel het risico dat de inflatie alleen maar verder omhooggaat. "Door hogere lonen worden de kosten voor bedrijven hoger, die ze op hun beurt weer doorberekenen, waardoor de prijzen hoger worden", legt Eijffinger uit. "En dan wordt de hogere inflatie structureel."

Hij denkt dat werknemers een sterke positie hebben door de krappe arbeidsmarkt. "Daaraan is ook te zien dat de economie aantrekt. Vakbonden zullen daardoor hogere looneisen stellen."

Iedereen kijkt naar wat de Europese Centrale Bank doet

Blom denkt dat het eind van de coronacrisis ook wel effect kan hebben op de krappe arbeidsmarkt. "Afgelopen jaar was er veel minder aanbod aan arbeidsmigranten door de crisis, jongeren studeerden langer door en de overheid heeft bedrijven financieel gesteund. Nu die steun is afgelopen, komen er wellicht alsnog reorganisaties of houden bedrijven ermee op, waardoor mensen weer beschikbaar komen op de arbeidsmarkt", zegt de ING-econoom.

Dat zou dan weer dempend werken op de looneisen en verder oplopende inflatie kunnen afwenden. Eijffinger is van mening dat alleen de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie kan afremmen tot gewenste niveaus. "Als je op de rem trapt, staat de auto niet meteen stil", zegt hij, doelend op het stimuleringsprogramma van de ECB. "Maar als ze nu stoppen, dan kan het nog goed komen."

Ook Blom kijkt naar de ECB. "Het is wel spannend wat de ECB gaat doen en hoe financiële markten daar dan weer op reageren." Dat is hoe dan ook iets waar we als consument weinig invloed op hebben.