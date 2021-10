De Europese Commissie staat machteloos tegenover de stijgende energieprijzen in Europa, zegt Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) donderdag in de Britse zakenkrant Financial Times. Het enige wat ze kan doen, is nationale overheden aansporen tot maatregelen als belastingverlagingen.

De voorbije drie dagen discussieerden Europese leiders over mogelijke maatregelen tegen de forse stijging van vooral de gasprijs. Uit dat overleg zijn geen concrete maatregelen gekomen, blijkt donderdag.

De Europese Commissie is zelf niet in staat om iets te doen aan de energierekening, maar zal Europese overheden wel vragen om maatregelen te nemen in hun landen. Hoewel Simson woensdag zelf opriep tot een hervorming van de Europese energiemarkt en meer investeringen in duurzame energie, wil ze daar donderdag geen beloftes over doen.

"Het probleem is niet gecreëerd in Europa", zegt ze tegen de Financial Times. "We zullen voorstellen voor oplossingen op de lange termijn formuleren." Ze verwees onder meer naar een gezamenlijke EU-aankoop van gas en betere opslagmogelijkheden om zich te wapenen tegen dit soort schokken.

Energieprijzen blijven stijgen

Door een fors verhoogde vraag en een aanbod dat niet kan volgen zijn de energieprijzen de afgelopen maanden fors omhooggegaan. De gasprijs breekt vrijwel dagelijks een record. Dat zette onder meer de Franse regering er al toe aan de gasprijs voor consumenten te blokkeren tot april.

Het Nederlandse demissionaire kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat het 375 miljoen euro uittrekt om de energierekening te verlagen, door onder meer een belasting te verlagen en een korting te verhogen. Voorlopig neemt het nog geen andere maatregelen, maar de druk om iets te doen wordt hoger. Donderdag roepen de budgetvoorlichter Nibud, de vakbonden en Kamerleden van VVD en CDA het kabinet er in De Telegraaf toe op meer te doen.