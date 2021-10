Het Belgische vleesbedrijf Ter Beke heeft met Sigma, de Mexicaanse eigenaar van het Nederlandse Stegeman, een deal gesloten om de Nederlandse en Belgische activiteiten van het bedrijf over te nemen. Dat schrijft de Vlaamse zakenkrant De Tijd donderdag.

Stegeman is een Nederlandse producent van onder meer vleeswaren, spreads en droge worst. Daarnaast heeft het bedrijf vegetarisch broodbeleg en vegetarische burgers in zijn assortiment.

Naast Stegeman neemt Ter Beke ook Imperial Meat over, de Belgische dochter van Sigma. Dat bedrijf is vooral bekend van het vleesmerk Marcassou. Hoeveel Ter Beke voor de overname betaalt, is niet bekend.

Stegeman is al meerdere keren overgenomen. Het bedrijf, dat in 1858 is opgericht, werd midden jaren zeventig gekocht door de voedingstak van het Britse oliebedrijf BP. In 1990 werd Stegeman overgenomen door het Amerikaanse Sara Lee, dat nu als DE Master Blenders onder andere ook het koffiemerk Douwe Egberts in portefeuille heeft.

Later kwam Stegeman in handen van Smithfield Foods en nog later werd het onderdeel van de voedingsgroep Campofrio. Die laatste werd in 2015 dan weer verkocht aan Sigma, dat nu dus Stegeman verkoopt aan Ter Beke.

Ter Beke laat weten dat Stegeman in zijn huidige vorm zal blijven bestaan. Ergens in de komende maanden moet de overname nog wel worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders.