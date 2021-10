Webwinkel Coolblue heeft te kampen met een personeelstekort en oplopende kosten. Daardoor is de winst in de voorbije maanden gedaald, schrijft het FD op basis van documenten die het in handen heeft. Coolblue maakte eerder deze maand bekend een beursgang voor te bereiden.

Bij het distributiecentrum in Tilburg heeft het bedrijf te weinig personeel. Ook zijn er te weinig bezorgers. Daardoor heeft Coolblue problemen om alle bestelde producten op tijd bij de klant te krijgen. Om dit probleem op te lossen, zijn de lonen in korte tijd flink opgeschroefd.

Daarnaast lopen de kosten op vanwege een uitbreiding naar Duitsland en doordat het bedrijf nieuwe diensten opstart, bijvoorbeeld het verkopen van laadpalen voor elektrische auto's.

Volgens de documenten komt de winst in het derde kwartaal enkele procentpunten lager uit dan in de eerste helft van dit jaar, schrijft het FD. In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de brutowinstmarge 4,6 procent.

Analisten denken dat beleggers door de lagere winst bij de beursgang mogelijk minder geld in Coolblue willen steken. De webwinkel wil nog deze maand zijn beursdebuut maken.