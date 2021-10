80 procent van de huizen die in het derde kwartaal zijn verkocht, gingen boven de vraagprijs naar een nieuwe eigenaar, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde huizenprijs was in het afgelopen kwartaal maar liefst 19 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gemiddeld betaalden kopers in de voorbije drie maanden 8,6 procent meer dan de vraagprijs. Het verschil tussen vraagprijs en verkoopprijs was vooral bij tussenwoningen groot: 10,7 procent. Bij vrijstaande woningen bleef dat verschil beperkt tot gemiddeld 4,1 procent.

"We zien kopers in deze krappe markt bewust de hoofdprijs bieden om andere kopers af te troeven", zegt makelaar Lana Gerssen, tevens NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen. Daardoor bieden kopers soms prijzen die bij haar "de wenkbrauwen doen fronsen".

Huizen staan slechts 23 dagen te koop

Er zijn in het derde kwartaal 32.000 woningen verkocht. Dat is 29 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en het kleinste aantal in zes jaar. De gemiddelde verkoopprijs hiervan was 419.000 euro, wat dus een stijging van 19 procent is. De woningen stonden gemiddeld slechts 23 dagen te koop. Nog nooit waren huizen zo kort op de markt.

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op bestaande woningen. In die markt vinden de meeste transacties plaats. Op de kleinere markt voor nieuwbouw is de situatie niet veel anders: de prijzen stijgen hard en het aanbod daalt flink.

Gemiddeld betaalden kopers in de afgelopen drie maanden 455.000 euro voor een nieuwbouwwoning, wat 13,6 procent meer is dan een jaar geleden. Er zijn achtduizend nieuwbouwhuizen en bouwkavels verkocht. Dat is 15 procent minder dan vorig jaar.

Tweedeling in samenleving groeit

De woningmarkt is al tijden oververhit, door onder meer het kleine aanbod. Er stonden aan het einde van vorige maand 16.500 huizen te koop. Sinds de NVM begon met meten, was dit aantal nog nooit zo klein aan het einde van een kwartaal.

NVM-voorzitter Onno Hoes zegt dat het kopen van een huis voor steeds meer mensen lastig wordt. Daarmee groeit volgens hem de tweedeling in de samenleving tussen woningbezitters en woningzoekers. Hij roept de politiek er dan ook toe op actie te ondernemen.