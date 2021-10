In Nederland is een tekort van 26.500 woningen voor studenten. Naar verwachting verdubbelt dit tekort de komende acht jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Kences, de belangenvereniging voor bedrijven die studenten huisvesten.

Studenten hebben al langere tijd te maken met een gebrek aan voldoende woonruimte. Afgelopen jaar werd dit probleem alleen maar groter, blijkt uit het feit dat het tekort met 4.500 huizen is opgelopen. De verwachting is dat er over acht jaar zelfs 57.000 woningen te weinig zijn.

Dit komt onder meer doordat er steeds meer internationale studenten naar Nederland komen. Ook speelt mee dat studenten steeds vaker voor een opleiding aan een universiteit kiezen. Bovendien kiezen universitaire studenten er vaker voor om op zichzelf te gaan wonen dan hbo'ers.

Volgens de onderzoekers worden de komende vier jaar 16.500 studentenhuizen gebouwd. Maar zelfs als al deze woningen er daadwerkelijk komen, loopt het tekort nog flink op.

Kences wijst er ook op dat studenten steeds meer geld kwijt zijn aan huur. Gemiddeld gaat 46 procent van de inkomsten op aan woninghuur. Dat was twee jaar geleden nog 43 procent. Dat verschil was waarschijnlijk nog groter geweest als het kabinet niet had besloten om verhuurders te verbieden de huren fors te verhogen.

De huurkosten zijn sowieso een probleem, stelt Kences-directeur Jolan de Bie. Bijna de helft (43 procent) van de thuiswonende studenten gaat niet op kamers wonen omdat dit te veel kost. Dat beperkt de studenten in hun ontwikkeling, vindt zij.