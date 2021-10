Wie anticonceptie gebruikt, moet dat in de toekomst zelf blijven betalen, zo heeft de rechtbank woensdag bepaald. Twee belangenorganisaties eisten dat de overheid anticonceptie voortaan voor alle vrouwen zou vergoeden, maar de rechter ging daar niet in mee. De organisaties weten nog niet of ze in beroep gaan.

Wie anticonceptie gebruikte, kreeg dat jarenlang vergoed vanuit de basisverzekering. In 2011 zijn de regels hiervoor veranderd. Sindsdien krijgen alleen minderjarige meisjes die de pil gebruiken een vergoeding. Tussen de 18 en 21 jaar gaan de kosten van het eigen risico af en daarboven moeten vrouwen de pil zelf betalen of zich aanvullend verzekeren.

Volgens vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en burgerrechtenbeweging DeGoedeZaak is dat onterecht. Zij zijn de rechtszaak gestart namens zevenduizend burgers. Ze vinden het "principieel onjuist" en discriminerend dat vrouwen voor de kosten van anticonceptie opdraaien.

Volgens de Staat is de toegang tot anticonceptiemiddelen, zoals de pil of spiraal, goed geregeld in Nederland. Het vergoeden ervan en de manier waarop dat gebeurt, is volgens de advocaat van de Staat geen zaak voor de rechter, maar voor de politiek. Daar was de rechter het mee eens.

De rechtbank vindt dat de Staat wel moet zorgen dat anticonceptiemiddelen toegankelijk zijn, maar dat het aan die plicht voldoet omdat de middelen volop beschikbaar zijn in Nederland. Bovendien zijn de kosten daarvan "niet dusdanig hoog dat die een belemmering vormen om erover te kunnen beschikken". Ook speelde mee dat vrouwen geen toestemming aan mannen hoeven te vragen om de middelen te kunnen kopen.

De rechtbank erkent dat niet elke relatie tussen man en vrouw gelijkwaardig is en dat gratis anticonceptie kan bijdragen aan meer gelijkwaardigheid. Maar de ongelijkwaardigheid wordt niet veroorzaakt doordat anticonceptie niet wordt vergoed.

Directeur Anniek de Ruijter van Bureau Clara Wichmann is teleurgesteld in de uitspraak. "Er is wel degelijk sprake van indirecte discriminatie: in de praktijk betalen vrouwen vaker voor de kosten van anticonceptie. Daarom moet de Staat dit anders reguleren."