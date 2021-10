PostNL heeft woensdag in Nieuwegein een nieuw sorteercentrum voor kleine pakketten geopend. Voor het sorteren zelf zet het bedrijf 175 robots in, terwijl bij de tassenvulstations robotarmen zijn geïnstalleerd.

Dankzij de robots draait het het sorteercentrum 24 uur per dag en heeft het een vijfmaal hogere verwerkingscapaciteit dan een regulier sorteercentrum, stelt PostNL.

Door zich in Nieuwegein specifiek te richten op kleine pakketten - dozen van het formaat schoenendoos of kleiner - komt er in de 26 andere sorteercentra capaciteit vrij, zegt directeur pakketten bij PostNBL Liesbeth Kaashoek.

De opening van het gerobotiseerd pakkettensorteercentrum vormt tevens het startschot van een nieuw innovatieprogramma, waarvoor PostNL de samenwerking met Deloitte heeft gezocht. Via het programma wil PostNL de hele aanschaf- en bezorgingsketen verduurzamen.

De opening in Nieuwegein werd verricht in het bijzin van prins Constantijn van Oranje.