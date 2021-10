Bij Keukenhof gaan vanaf vandaag de bollen de grond in. Het uithangbord voor de Nederlandse bollensector en het toerisme moest het door de coronacrisis twee jaar zonder bezoekers stellen. Voor komend seizoen rekent directeur Bart Siemerink op zo'n één miljoen bezoekers, maar per dag geldt voortaan wel een maximumaantal van 45.000, zo zegt hij in gesprek met NU.nl.

"De coronacrisis is natuurlijk heel slecht geweest, ook voor ons. Maar het heeft ons wel gedwongen om na te denken", vertelt Siemerink aan de vooravond van het planten van zeven miljoen bloembollen. "Het was een langgekoesterde wens van ons en de omgeving om de drukte te begrenzen. Het systeem waarmee we kaarten op dagbasis en met tijdslots verkochten blijft."

Dat systeem werd dit jaar bedacht en getest om in de coronacrisis wel open te kunnen, maar dat mocht uiteindelijk toch niet.

Op hele drukke dagen kwamen in het verleden wel meer dan 60.000 mensen per dag af op de tulpen, krokussen en hyacinten. Met lange files buiten en in het park tot gevolg. Met anderhalf miljoen bezoekers was 2019 - het jaar voor de coronapandemie uitbrak - juist het drukste jaar in de geschiedenis van Keukenhof. "Dat heeft ons wel door de crisis geholpen", zegt Siemerink.

'Bezoekers gaan niet meer op groepsreis'

Keukenhof is een stichting zonder winstoogmerk, maar de rekeningen moeten wel gewoon betaald worden. "We zijn twee jaar op rij meer dan 20 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. We hebben miljoenen verlies geleden." Daarom zijn investeringen op de lange baan geschoven. "Ook voor komend jaar zijn we nog voorzichtig. We moeten eerst onszelf opnieuw uitvinden."

De vijftig mensen in vaste dienst, zijn in dienst gebleven. Maar dertienhonderd uitzendkrachten konden dit en vorig jaar niet aan de slag in het park. "Die hopen we in 2022 weer wel aan het werk te hebben." Dit jaar mocht het park een paar dagen open in het kader van Testen voor Toegang. Dat leverde slechts een paar duizend bezoekers op.

De Keukenhof-directeur verwacht dat vooral Nederlanders en toeristen uit de ons omringende landen de weg naar Lisse weer weten te vinden. "Er wordt wel op andere manieren gereisd, al was het maar omdat bepaalde busmaatschappijen de crisis niet hebben overleefd. Mensen zullen eerder met eigen vervoer komen of op eigen houtje vliegtickets boeken in plaats van een groepsreis maken", denkt Siemerink.

Park gaat op 24 maart weer open

De Aziatische bezoekers zullen zeker nog niet in drommen komen, zo voorspelt hij. "In de beeldvorming maken zij een groot deel van de bezoekers uit, maar in de praktijk was dat maar 15 procent." Normaliter is een vijfde van de bezoekers (20 procent) Nederlander en komt 80 procent uit het buitenland. "Waarvan het overgrote deel uit de buurlanden."

De bollen die nu in de grond gaan, zijn van 24 maart tot 15 mei 2022 te bewonderen. Keukenhof moet het hebben van een periode van acht weken. "Deze week maken we Keukenhof voor de 73e keer. De bollen zijn geleverd, we moeten weer vooruitkijken", besluit Siemerink.