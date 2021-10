Reisorganisatie TUI zegt dat vooral Nederlanders en Duitsers weer zin hebben om op vakantie te gaan. Het bedrijf ziet de boekingen door Nederlanders vooral de afgelopen weken flink oplopen, zelfs tot hogere niveaus dan in het zomerseizoen van 2019, voor de coronacrisis.

Mensen boeken volgens TUI wel nog steeds kort voor het vertrek: last minute. In juli en augustus gingen meer dan 2,6 miljoen vakantiegangers op reis met TUI. Dat is het dubbele van een jaar eerder.

Voor het winterseizoen, dat eind oktober van start gaat, staat het aantal boekingen nu op iets meer dan de helft van voor de coronacrisis. TUI zal zo'n 60 tot 80 procent van de capaciteit beschikbaar hebben vergeleken met 'normale tijden'.

De verwachting is dat vakanties naar verre bestemmingen nog achterblijven. Populaire winterbestemmingen zijn de Canarische Eilanden, het vasteland van Spanje, Egypte en Kaapverdië.

TUI denkt dat het toerisme voor het zomerseizoen 2022 weer zo goed als genormaliseerd zal zijn.