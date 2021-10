Er werden in de eerste negen maanden van dit jaar 2.785 nieuwe campers verkocht in Nederland, een stijging van 27 procent vergeleken met een jaar eerder en bovendien het grootste aantal ooit. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Kampeer en Caravan Industrie (KCI), BOVAG en dataleverancier RDC. Ook nieuwe caravans waren in trek in de eerste drie kwartalen.

In de eerste negen maanden van 2021 werden 7.869 nieuwe caravans geregistreerd in ons land, een toename van ruim 25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij zowel de caravans als de campers werden de aantallen uit heel 2020 al in augustus overtroffen.

BOVAG wijst de coronacrisis aan als de belangrijkste oorzaak van de toegenomen verkoop. "In plaats van een verre vliegreis richting een hotel is een kampeervakantie met eigen caravan of camper een aantrekkelijk alternatief gebleken."

De grote vraag naar caravans en kampeerwagens is ook terug te zien op de tweedehandsmarkt. In de eerste drie kwartalen werden 13.027 gebruikte caravans verkocht, 6,5 procent meer dan in de eerste negen maanden van 2020. De verkoop van tweedehands campers nam met 20 procent toe tot 13.642 exemplaren.