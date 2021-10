Kering, het Franse moederbedrijf van onder andere Gucci, heeft samen met juwelenbedrijf Cartier en de Responsible Jewellery Council afgesproken vanaf nu klimaatdoelen te stellen voor de productie van juwelen. Tegen 2030 moet de juwelenproductie bij de twee bedrijven CO2-neutraal zijn en zal er in de hele productieketen alleen nog maar duurzame energie gebruikt worden.

De beslissing is genomen in een tijd waarin consumenten, vooral de jongere generatie, steeds kritischer zijn op het klimaatbeleid van bedrijven. "Door samen te werken zijn we veel sterker en hebben we meer macht om deze doelen te bereiken", zeggen Kering en Cartier in een gezamenlijke mededeling.

De bedrijven hopen dat de hele industrie uiteindelijk hun voorbeeld volgt. Kering nam in 2019 al het initiatief om zeventig bedrijven het zogenoemde Fashion Pact te laten ondertekenen, waarin onder andere beloftes over minder CO2-uitstoot en plasticgebruik stonden. Het werd ondertekend door onder meer de modemerken Hermes en Zara.

Kerin en Cartier zullen nu proberen om andere Europese merken te rekruteren. Ze richten hun pijlen op onder andere LVMH, de eigenaar van het juwelenmerk Tiffany. Die ondertekende het Fashion Pact in 2019 niet. "We denken wel dat we een aantal grote merken kunnen overtuigen en dan volgen de kleine merken en bedrijven waar ze mee samenwerken vanzelf", zegt Cartier-CEO Cyrille Vigneron.