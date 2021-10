Chemiebedrijf Bayer heeft zijn eerste rechtszaak gewonnen in de affaire rond onkruidverdelger Roundup, meldde het concern dinsdagavond. Bayer werd aangeklaagd, omdat Roundup kanker zou hebben veroorzaakt bij een kind. De jury was het daar echter niet mee eens. Er lopen nog tienduizenden rechtszaken tegen Bayer over gelijksoortige aanklachten.

Aanklager Destiny Clark verklaarde dat haar zoon Ezra Clark een zeldzame vorm van lymfeklierkanker heeft opgelopen door het gebruik van de onkruidverdelger. Dat was volgens de jury niet het geval en Bayer werd dan ook vrijgesproken in deze zaak. Het is de vierde uitspraak in de Roundup-affaire, maar de eerste in het voordeel van Bayer.

In een reactie zegt het bedrijf dat de uitspraak in lijn is met "veertig jaar van wetenschappelijk onderzoek en de beoordeling van experts wereldwijd". "Hoewel we veel sympathie hebben voor de familie van Ezra Clark, zijn we blij dat de jury tot het oordeel is gekomen dat Roundup niet de oorzaak is van zijn ziekte." De familie Clark overweegt in hoger beroep te gaan.

Roundup is al jaren molensteen om Bayers nek

Sinds het Duitse chemiebedrijf Roundup-maker Monsanto in 2018 heeft overgenomen, worstelt Bayer al met de kwestie. In totaal liepen er 125.000 rechtszaken tegen het bedrijf. Mensen beweren dat ze kanker hebben gekregen door Roundup te gebruiken. Bayer gaf al miljarden uit om 96.000 schikkingen te treffen en heeft altijd beweerd dat het middel veilig is.

Onlangs legde het bedrijf nog 4,5 miljard dollar (3,9 miljard euro) opzij in afwachting van een andere uitspraak. Het concern verloor in mei een Roundup-zaak, maar vroeg het Amerikaanse hooggerechtshof onlangs om die zaak te heropenen en nog eens goed naar Bayers motivatie te kijken. Het Duitse bedrijf heeft goede hoop die zaak alsnog te winnen, maar legde toch geld opzij voor het geval de aanklager in het gelijk wordt gesteld.

Bayer besliste eind juli het glyfosaat in zijn Amerikaanse onkruidverdelgers te vervangen door een alternatieve stof. In Europa doet Bayer voorlopig niets, maar daar lopen ook geen rechtszaken tegen het bedrijf. De Europese Commissie is er wel een voorstander van om glyfosaat te verbieden in 2022, maar voorlopig is Roundup nog steeds te koop in onder meer Nederland.