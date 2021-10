Voor het eerst in 25 jaar staat oud-president Donald Trump niet in de lijst met de vierhonderd rijkste Amerikanen van het tijdschrift Forbes. Met een geschat vermogen van 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) komt hij 400 miljoen dollar tekort om het tot de lijst te schoppen.

Volgens Forbes is Trump nog net zo rijk als een jaar geleden, maar zijn andere Amerikanen rijker geworden. Een jaar geleden stond hij nog op plaats 339.

De oud-president is eigenaar van een groot aantal vastgoedobjecten, waaronder kantoorgebouwen, hotels en resort, maar door de coronacrisis zijn die in waarde gedaald. Daarentegen deden juist cryptobeleggers en techbedrijven het afgelopen jaar financieel een stuk beter. Sinds het begin van de pandemie zou Trumps vermogen met 600 miljoen dollar zijn geslonken.

"Als Trump naar een zondebok zoekt, kan hij het beste beginnen bij zichzelf", aldus Forbes. "Vijf jaar geleden had hij de gouden kans om zijn fortuin te spreiden. Kort na de verkiezingen in 2016 werd hem namelijk verzocht zijn onroerend goed te verkopen. Dat had hem de kans gegeven om die opbrengst te herinvesteren in brede indexfondsen en als president, zonder de schijn van belangenverstrengeling tegen te hebben, aan de slag te gaan."

"Maar Trump besloot om vast te houden aan zijn bezittingen", meldt het tijdschrift. Die keuze heeft de 75-jarige Trump volgens Forbes zo'n 2 miljard dollar gekost. Het exacte vermogen van Trump is overigens speculeren, omdat hij altijd heeft geweigerd om zijn belastingaangiftes openbaar te maken als president.

Nieuwkomer Warren Stephens, een investeringsbankier uit Arkansas, is de hekkensluiter van de lijst met 2,9 miljard dollar. Amazon-oprichter Jeff Bezos is net als een jaar eerder de rijkste Amerikaan. Het tijdschrift schat Bezos' vermogen op 177 miljard dollar. Na hem volgen Tesla-ceo Elon Musk (151 miljard dollar), Facebook-topman Mark Zuckerberg (134 miljard dollar) en Microsoft-oprichter Bill Gates (134 miljard dollar).